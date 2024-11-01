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نظمها مجلس محمد بن زايد.. سيف بن زايد يشهد محاضرة «مستقبل الصحة: رؤية شاملة للرعاية الصحية»

نظمها مجلس محمد بن زايد.. سيف بن زايد يشهد محاضرة «مستقبل الصحة: رؤية شاملة للرعاية الصحية»
1 نوفمبر 2024 21:29

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، محاضرة نظمها مجلس محمد بن زايد بعنوان «مستقبل الصحة: رؤية شاملة للرعاية الصحية».

قدم المحاضرة، التي عقدت في مقر مجلس محمد بن زايد في مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، لوسيان إنجيلين خبير الابتكار الاستراتيجي العالمي في مجال الرعاية الصحية الرئيس التنفيذي لشركة «ترانسفورم هيلث».

استهل المحاضر حديثه بطرح سؤال بشأن المكاسب التي يمكن أن يحققها العالم إذا تمكنا من خفض الضغوطات على الرعاية الصحية وزيادة الإنفاق عليها لتوفير رعاية أكثر كفاءة وتحسين صحة الإنسان وخفض التكاليف على المدى الطويل وتقليل الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

وقال الخبير إن التفاعل البشري يعد محور تركيز الرعاية الصحية، لكن هذا التركيز يتضاءل الآن نظراً للضغوطات التي تواجهها الرعاية الصحية بسبب عدة عوامل أهمها انخفاض عدد الأشخاص الذين يقبلون على المجال الطبي، مشيراً إلى أن «مشكلة الرعاية الصحية اليوم تكمن في أننا ننتظر حدوث المرض ثم نحاول علاجه».

وأشار إلى دراسة بشأن العوامل التي تسهم في صحة الإنسان ورفاهيته والتي تظهر أن الرعاية الصحية التقليدية تمثل 6% فقط، لكنها تستهلك 90% من إنفاق الميزانية. 

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ورأى إنجيلين أن الحل في إضافة مزيد من «الصحة» وليس زيادة «الرعاية الصحية».

كما تطرق المحاضر إلى أهمية تبني نهج مجتمعي أوسع للصحة والعافية يتجاوز الخدمات الصحية الحالية، بجانب الدور الذي ستؤديه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في توفير الرعاية الصحية الشخصية، وبالتالي جودة «الصحة الشخصية»، مشيراً إلى استخدام البيانات والتكنولوجيا للتنبؤ بالحالات الصحية والتدخل قبل حدوثها. 

أدارت الحوار، خلال المحاضرة، ذكرى الزعابي أخصائية أبحاث في مركز أبحاث الصحة العامة في جامعة نيويورك أبوظبي. فيما تأتي المحاضرة في سياق جهود دولة الإمارات لتطوير قطاع الرعاية الصحية مع التركيز على أهمية اعتماد نهج مجتمعي قائم على العمل الجماعي لتشكيل مستقبل الرعاية الصحية. 

وعرضت، خلال المحاضرة، مقاطع فيديو شارك فيها كل من: الدكتور أحمد الخزرجي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة بالإنابة والدكتورة ليلى الجسمي مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة «هيلث بيوند بوردرز» وخولة حماد مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة تكلم وتينا وادوا عميدة مساعدة لشؤون الطلاب ومديرة استمرار الطلاب ورفاهيتهم والحياة السكنية في جامعة نيويورك أبوظبي والدكتور جيمس ويلكوكس استشاري الطب الرياضي وطب الأسرة في مستشفى إعادة التأهيل المتخصص. 

ستبث محاضرة «مستقبل الصحة: رؤية شاملة للرعاية الصحية» يوم غدٍ السبت الساعة 5 مساءً على القنوات التلفزيونية المحلية. كما يمكن مشاهدتها على قناة مجلس محمد بن زايد على اليوتيوب.

المصدر: وام
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سيف بن زايد
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الصحة
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