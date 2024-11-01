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«دبي للصحافة» يستضيف جلسة تفاعلية لصُنّاع المحتوى و«تيك توك»

منى المرى وشو زي تشيو خلال جلسة في نادى دبي للصحافة (من المصدر)
2 نوفمبر 2024 01:05

دبي (الاتحاد)

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في إطار توجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بتوسيع دائرة الشراكة مع رواد تكنولوجيا الإعلام الجديد في العالم، وترسيخ مكانة دبي الرائدة في مجال الإعلام وصناعة المحتوى، بحث مجلس دبي للإعلام، أمس، تعزيز سبل التعاون مع منصة «تيك توك» العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، بشو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لمنصة Tik Tok، بحضور نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، في مقر المجلس بدبي.
وتطرّق اللقاء إلى الاهتمام الكبير الذي توليه دبي للإعلام الجديد ومنصاته التي أصبحت تتمتع بحضور مؤثر على مستوى العالم.
وأكدت منى غانم المرّي، خلال اللقاء، الدور المحوري الذي تلعبه دبي في تطوير المشهد الإعلامي على مستوى المنطقة والعالم من خلال تعزيز التعاون الاستراتيجي مع صُنّاع الإعلام الجديد.
كما نظّم نادي دبي للصحافة جلسة نقاشية استضاف خلالها شو زي تشيو، وشارك فيها نخبة من صُنّاع المحتوى.
ولفتت المرّي إلى حرص نادي دبي للصحافة على تنظيم مثل تلك اللقاءات تماشياً مع نهجه الدائم في إطلاق المبادرات التي تعود بالنفع على قطاع الإعلام عموماً، وعلى الأجيال الجديدة من صُنّاع إعلام المستقبل بصفة خاصة، والتي تمثل البيئة الرقمية المساحة الأكبر والأهم لتوسعه وانتشاره، انطلاقاً من مكانتها الرائدة كمركز عالمي للإعلام وصناعة المحتوى وتعزيزاً لهذه المكانة.
وخلال اللقاء، أعرب شو زي تشيو عن سعادته بالتواجد في دبي والتواصل المباشر مع صانعي المحتوى، والتعرف على ما يقدمونه من إبداعات، مشيراً إلى الدور الرائد الذي تقوم به دبي في توحيد الجهود الرامية إلى تطوير المحتوى، بما تتمتع به من مكانة وإمكانيات.

دبي للصحافة
دبي
الإمارات
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منى المري
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