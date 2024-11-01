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علوم الدار

الإمارات تطلق مبادرة مشروع «الخبز المدعم» لمساندة سكان غزة

الإمارات تطلق مبادرة مشروع "الخبز المدعم" لمساندة سكان غزة
1 نوفمبر 2024 23:15

استمراراً لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن عملية الفارس الشهم 3، تم إطلاق حملة «الخبز المدعم» وتوفير المواد الأساسية والدقيق للمخابز في مختلف مناطق قطاع غزة، استجابةً لأزمة الخبز التي يعاني منها السكان بسبب نقص الإمكانيات اللازمة لإنتاج الخبز، الذي يُعد حاجةً أساسية لكافة أهالي قطاع غزة.

  • مبادرة مشروع «الخبز المدعم» لمساندة سكان غزة
    مبادرة مشروع «الخبز المدعم» لمساندة سكان غزة
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وقدمت عملية «الفارس الشهم 3» مستلزمات الإنتاج، بما في ذلك الدقيق والمواد الأساسية، لدعم عودة المخابز للعمل بعد تفاقم المجاعة نتيجة إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الغذائية الكافية.

تهدف المبادرات والحملات الإغاثية المستمرة، التي تنفذها الإمارات، إلى مساندة العائلات الفلسطينية النازحة وتخفيف معاناتهم اليومية، خاصة في ظل صعوبة الحصول على الغذاء، بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة.

المصدر: وام
قطاع غزة
غزة
الخبز
الإمارات
الفارس الشهم 3
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