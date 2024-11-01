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9 حافلات تنقل زوار «مهرجان الشيخ زايد».. مجاناً

9 حافلات تنقل زوار «مهرجان الشيخ زايد».. مجاناً
2 نوفمبر 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، استعداده لتلبية احتياجات التنقل لزوار «مهرجان الشيخ زايد».
ويخصص «أبوظبي للتنقل» هذا العام 9 حافلات من مواقع عدة في مدينة أبوظبي لتقديم خدمة نقل مجانية لزوار المهرجان إلى موقع الحدث في الوثبة عبر الخدمة رقم 408، ويصل عدد الرحلات إلى 48 رحلة، ذهاباً وإياباً في أيام الأسبوع، و54 رحلة في نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، كل 20 دقيقة.
وتتضمن مسارات الخدمة محطة الحافلات الرئيسة في أبوظبي، مروراً بربدان مول في شارع الاتحاد والمنطقة المقابلة لمحكمة بني ياس، وصولاً إلى موقع المهرجان.
وتبدأ رحلات الذهاب من الأحد إلى الخميس من الساعة 3:00 عصراً - 10:00 ليلاً، وتبدأ رحلات العودة من الساعة 4:30 عصراً - 12:00 منتصف الليل، كل 20 دقيقة.
وفي أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية، تستمر الخدمات حتى الساعة 11:00 ليلاً لرحلات الذهاب وحتى الساعة 1:10 صباحاً لرحلات العودة، كل 20 دقيقة، لتلبية الطلب المتزايد خلال ذروة المهرجان.
ولضمان راحة وسهولة الوصول، يخصَّص موقع لتحميل وتنزيل الركاب، وضمان وجود عدد كافٍ من مركبات الأجرة بتنسيق مباشر مع مسؤولي النقل، مع إمكانية حجز مركبات الأجرة عبر الاتصال على الرقم 600535353 أو عبر تطبيق أجرة أبوظبي، أو خيارات الدفع الإلكتروني الأخرى.
ويقوم فريق إدارة الحركة المرورية بتنظيم وإدارة الحركة المرورية في منطقة المهرجان بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.
وتتوفّر دوريات «خدمة مساندة الطرق» لإدارة الحركة المرورية حول منطقة الفعالية، مع تقديم الدعم لمستخدمي الطريق في حالات تعطل المركبات، مثل توفير الوقود وتغيير الإطارات وشحن البطارية، وتوفير آليات قطر المركبات لإخلاء المركبات المتعطلة إلى أقرب مكان آمن، لضمان سلامة مستخدمي الطريق.
ويدعم «أبوظبي للتنقل» زوار المهرجان من خلال تخصيص فريق من المفتشين للتواجد في الموقع وتقديم المساعدة.
كما يقدم موظفو مركز الاتصال معلومات حول خدمات النقل العام، وحل شكاوى المتعاملين والمفقودات، مع تعزيز التواصل بالجهات التشغيلية لتلبية احتياجات الزوار بالفعالية.

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