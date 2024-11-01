الإمارات تحصد جائزة أفضل جناح في «أرفود» بالمغرب

أرفود - المغرب (وام)

حصدت دولة الإمارات جائزة أفضل جناح في الملتقى الدولي الثالث عشر للتمور 2024، المقام حالياً في مدينة أرفود المغربية، ويستمر حتى الغد

وبهذه المناسبة، أهدى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، فوز جناح الدولة بالمركز الأول بالملتقى إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تقديراً لدعم سموه المستمر لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، أن الجناح الإماراتي تميز هذا العام بتقديمه مجموعة متنوعة من التمور الفاخرة والحلول المبتكرة لتطوير صناعة التمور، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التقنيات الزراعية الحديثة التي تعتمدها الإمارات لزيادة إنتاجية النخيل والحفاظ على الجودة العالية للتمور الإماراتية.