مستذكراً زايد بن سلطان.. محمد بن راشد: رحم الله المؤسس والأب القائد والزعيم الخالد

استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «رحم الله المؤسس.. والأب القائد.. والزعيم الخالد.. زايد بن سلطان آل نهيان.. وأسكنه فسيح جنانه.. وجعل أثره وعمله والخير الذي بناه لشعبه في ميزان حسناته».

رحم الله المؤسس .. والأب القائد .. والزعيم الخالد .. زايد بن سلطان آل نهيان .. وأسكنه فسيح جنانه .. وجعل أثره وعمله والخير الذي بناه لشعبه في ميزان حسناته .. pic.twitter.com/29991WSjtI — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 2, 2024