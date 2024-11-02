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علوم الدار

مستذكراً زايد بن سلطان.. محمد بن راشد: رحم الله المؤسس والأب القائد والزعيم الخالد

مستذكراً زايد بن سلطان.. محمد بن راشد: رحم الله المؤسس والأب القائد والزعيم الخالد
2 نوفمبر 2024 13:36

استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «رحم الله المؤسس.. والأب القائد.. والزعيم الخالد.. زايد بن سلطان آل نهيان.. وأسكنه فسيح جنانه.. وجعل أثره وعمله والخير الذي بناه لشعبه في ميزان حسناته».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
زايد بن سلطان آل نهيان
الإمارات
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