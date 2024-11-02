مهرجان الشيخ زايد.. إقبال جماهيري كبير وعروض استثنائية في افتتاح موسمه الجديد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مُستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد 2024-2025، انطلقت أمس الجمعة، فعاليات النسخة الجديدة من المهرجان التي ستستمر حتى 28 فبراير 2025.

وشهد المهرجان إقبالاً جماهيرياً كبيراً من الفئات المختلفة، في أجواء احتفالية استثنائية مليئة بالألعاب النارية والدرون والأضواء المبهرة والمفاجآت.



إقبال لافت

وشهدت الساعات الأولى من انطلاق المهرجان إقبالاً لافتاً من الزوار، حيث توافد المواطنون والمقيمون والسائحون من شتى أنحاء العالم، للاستمتاع بفعاليات الافتتاح التي بدأت بتوزيع الهدايا، وعروض الفنون الشعبية «العيالة والرزفة»، وعروض الفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي «الوترية»، كما قدّمت مسيرة الافتتاح عرضاً عالمياً في ساحات المهرجان، وأبهرت عروض السيرك المفتوح الزوار، ما منحهم أجواءً من البهجة، فيما أسهمت العروض المتجولة في نشر السعادة بين الحضور، لتكتمل الأجواء الحضارية والثقافية والترفيهية العالمية.



الألعاب النارية والدرون

أضاءت عروض الألعاب النارية والدرون سماء المهرجان احتفاءً بانطلاق فعاليات الموسم الجديد، وبدأ العرض برسم أشكال فنية مميزة باستخدام طائرات الدرون، تلاه عرض للألعاب النارية الذي أسر أنظار الزوار بألوانه وأشكاله المتنوعة، ما أثار حماس الحضور وأضفى جواً من البهجة. وجذبت نافورة الإمارات التي تتوسط ساحة المهرجان المئات من الجمهور للاستمتاع بالعروض التي تقدمها وأصوات الموسيقى وأضواء الليزر مع تدفق المياه، كما استقطبت الفعاليات الجديدة والمستحدثة هذا العام اهتمام الزوار للاستمتاع بالعروض التي تقدمها والأنشطة الخاصة بها مثل سوق الوثبة العائم، وفعاليات الهليكوبتر، والنافورة الموسيقية، ومحمية النوادر، وغيرها الكثير.



القرية التراثية

شهدت القرية التراثية إقبال الآلاف من زوار المهرجان لمشاهدة الفعاليات والعروض التي تقدمها، والتعرف إلى حياة الأجداد وعادات وتقاليد مجتمع دولة الإمارات ببيئاته الأربع «الجبلية والزراعية والبحرية والصحراوية»، إذ تبرز القرية حضارة الإمارات من خلال رحلة للماضي الذي يعبق بروح التراث الأصيل، في حين يجذب السوق الشعبي والحرف اليدوية مثل صناعة السدو وقرض البراقع وخياطة السرود والغزل والنسيج وصناعة التلي اهتمام الزوار الذين وقفوا مبهورين أمام هذه الحرف التقليدية وما تتمتع به من فن وبراعة.



المنصات الحكومية

وقدمت منصات الجهات الحكومية المشاركة في المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي استهدفت جميع فئات المجتمع، شملت ورش عمل تعليمية، ومحاضرات توعوية، وعروضاً فنية وثقافية، ما أضفى طابعاً مميزاً على المهرجان، من خلال توفير تجربة تفاعلية تسهم في نشر المعرفة والثقافة بين حضارات العالم. وشهدت أجنحة الدول المشاركة في المهرجان إقبالاً كبيراً من الزوار للتعرف على فنون الدول وثقافاتها ومكوناتها ومنتجاتها وعروضها الفنية، كما لقي جناح «الأميركتين» الذي يعُتبر أول حضور له في المهرجان اهتمام الزوار لما يقدمه من فعاليات وأنشطة تجمع بين الفنون والتراث، والعروض الخاصة التي تعكس التنوع الثقافي في الأميركتين، بالإضافة إلى تقديم أطباق تقليدية من المطبخ الأميركي الجنوبي والشمالي، ما يمنحهم فرصة لتذوق نكهات جديدة. وجذبت مدينة الألعاب الترفيهية مئات الأسر لتمنحهم تجارب وألعاب ومغامرات شيقة بصحبة أطفالهم، وامتلأت مدينة الأطفال بالزوار للاستمتاع بكافة الألعاب والعروض والشخصيات الكرتونية وورش العمل التعليمية التثقيفية، كما شهد مسرح الأطفال حضوراً كبيراً من العائلات والأطفال للاستمتاع بمجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة منها عروض العلوم التعليمية، وعروض فرقة البنات التراثية التي عكست الفنون والثقافة المحلية، وأضفى المهرج جواً من المرح والبهجة، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التفاعلية والمسابقات والجوائز والهدايا المقدمة للأطفال بهدف تنمية مهاراتهم في أجواء ترفيهية ممتعة.

وفي أجواء عائلية، شهدت منطقة الطعام إقبالاً كبيراً من العائلات على تناول الأطعمة الشعبية والعالمية التي تقدمها مجموعة كبيرة من المطاعم المشاركة في المهرجان هذا العام لتمنحهم فرصة مميزة لتناول أطعمة جديدة تناسب الأذواق كافة وسط الأجواء الاحتفالية في المهرجان. تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الشيخ زايد يستقبل الجمهور يومياً، ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، وحتى الواحدة صباحاً خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة لقضاء أوقات قيمة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق، مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب الفئات العمرية كافة.