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علوم الدار

«أمير الشعراء» يستعد لموسمه الـ11 باختيار 40 شاعراً

«أمير الشعراء» يستعد لموسمه الـ11 باختيار 40 شاعراً
2 نوفمبر 2024 14:25

عقدت لجنتا التحكيم والاستشارية، لبرنامج «أمير الشعراء»، مساء أمس، اجتماعاً في هيئة أبوظبي للتراث، لاختيار الشعراء الـ 40 الذين يتنافسون في المرحلة التي تسبق إعلان قائمة الـ 20 المتأهلين إلى الحلقات المباشرة من البرنامج، وذلك في إطار التحضير لانطلاق الحلقات المباشرة للموسم الـ11 من البرنامج.

حضر الاجتماع الدكتور سلطان العميمي، المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث بالإنابة في الهيئة، وأعضاء لجنة تحكيم البرنامج الدكتور وهب رومية، والدكتور علي بن تميم، والدكتور محمد حجو، وأعضاء اللجنة الاستشارية الدكتور محمد أبو الفضل بدران، والدكتور عماد خلف، والشاعر رعد بندر، ومعد البرنامج الإعلامي عارف عمر.

وكانت لجنة التحكيم قد اختتمت الأربعاء الماضي، بمسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، مرحلة المقابلات التي شارك فيها حوالي 150 شاعراً من 24 دولة كانوا قد تأهلوا بعد فرز حوالي ألف قصيدة تقدم بها شعراء من 33 دولة للمشاركة في البرنامج الذي يعد من أهم وأكبر مسابقات الشعر العربي وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث كل عامين.

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انطلاق المقابلات المباشرة لـ«أمير الشعراء 11»

وتشمل آلية التنافس في «أمير الشعراء» أربع مراحل تنتهي بالوصول إلى اللقب، بدءاً من المرحلة الأولى من المنافسات النهائية، التي يشارك فيها الشعراء الـ 20، يتأهل منهم 15 إلى المرحلة التالية، ليتأهل منهم 6 إلى المرحلة الثالثة «قبل النهائي»، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة وإعلان ترتيب المراكز من الأول إلى السادس.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على لقب «أمير الشعراء»، و«بردة الشعر» وخاتم الإمارة، وجائزة قدرها مليون درهم، والفائز بالمركز الثاني على جائزة قدرها 500 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث على جائزة قدرها 300 ألف درهم، والمركز الرابع على جائزة قدرها 200 ألف درهم، والخامس على جائزة قدرها 100 ألف درهم.

المصدر: وام
أمير الشعراء
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