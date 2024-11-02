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الإمارات ترسل طائرة إغاثية للاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين إلى سوريا

الإمارات ترسل طائرة إغاثية للاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين إلى سوريا
2 نوفمبر 2024 15:44

أرسلت دولة الإمارات، طائرة إغاثية لدعم اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين إلى سوريا، مُحمَّلة بـ 40 طناً من المواد الطبية الضرورية والإمدادات الغذائية الأساسية، ضمن الحملة الوطنية المجتمعية «الإمارات معك يا لبنان»، استمراراً للاستجابة الإماراتية العاجلة للتخفيف من تداعيات الأزمة الراهنة.

وفي هذا السياق أكد سعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أن استمرار تدفق المساعدات الإماراتية إلى الأشقاء اللبنانيين والعائدين السوريين إلى سوريا يَعْكِسُ الالتزام الإنساني لدولة الإمارات بالوقوف مع الشعوب والمجتمعات في أوقات الأزمات، ويُعَبِّرُ عن النَّهج الإماراتي الراسخ نحو مد يد العون للمتأثرين والجرحى والمصابين.

وأضاف: «تأتي هذه المساعدات الإغاثية الإضافية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية».

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تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات أرسلت مساعدات إغاثية للاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين إلى سوريا بحمولة إجمالية بلغت 60 طناً عبر 3 طائرات.

وأوضح سعادته أن دولة الإمارات أرسلت حتى الآن 18 طائرة حملت على متنها 772 طناً، بالإضافة إلى باخرة حملت 2000 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة، دعماً للأشقاء اللبنانيين في ظل الظروف الحرجة التي يمرون بها.

المصدر: وام
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