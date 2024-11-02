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الطقس المتوقع على الإمارات غدا

الطقس المتوقع على الإمارات غدا
2 نوفمبر 2024 16:56

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
ستكون الرياح  جنوبية غربية إلى  شمالية غربية وشمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:26 والمد الثاني عند الساعة 03:01، والجزر الأول عند الساعة  20:35 والجزر الثاني عند الساعة 07:26.
بحر عمان خفيف الموج أيضا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:38 والمد الثاني عند الساعة 23:27، والجزر الأول عند الساعة 16:18 والجزر الثاني عند الساعة 05:03.

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المصدر: وام
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