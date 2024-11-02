السبت 2 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مكتوم بن محمد: من الشيخ زايد انطلقت المسيرة وبرؤيته أزهرت وأثمرت

مكتوم بن محمد
2 نوفمبر 2024 19:17

استذكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمناسبة ذكرى وفاته، داعياً له بالرحمة.
وكتب سموه، على منصة «إكس»: «عشرون عاماً مرّت على وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم تزدنا إلا حباً له ووفاءً لذكراه. من الشيخ زايد انطلقت المسيرة، وبرؤيته أزهرت وأثمرت، وعلى نهجه نستمر، رحم الله الوالد المؤسس وأسكنه فسيح جناته».

أخبار ذات صلة
يوم العَلَم.. ترسيخ لروح الوحدة وتعبير عن عمق الولاء والانتماء
مكتوم بن محمد: دعم منظومتنا القضائية بأحدث التقنيات

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مكتوم بن محمد
زايد بن سلطان
ذكرى
ذكرى وفاة
آخر الأخبار
مكتوم بن محمد
علوم الدار
مكتوم بن محمد: من الشيخ زايد انطلقت المسيرة وبرؤيته أزهرت وأثمرت
اليوم 19:17
الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
الأخبار العالمية
الرئيس النمساوي يخضع لعملية جراحية
اليوم 21:28
«السيتي» يتوقف في «البريميرليج» عند 32 مباراة!
الرياضة
«السيتي» يتوقف في «البريميرليج» عند 32 مباراة!
اليوم 21:20
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 21:12
كين ومرموش يواصلان «سباق الهداف» في «البوندسليجا»
الرياضة
كين ومرموش يواصلان «سباق الهداف» في «البوندسليجا»
اليوم 21:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©