مكتوم بن محمد: من الشيخ زايد انطلقت المسيرة وبرؤيته أزهرت وأثمرت

استذكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمناسبة ذكرى وفاته، داعياً له بالرحمة.

وكتب سموه، على منصة «إكس»: «عشرون عاماً مرّت على وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم تزدنا إلا حباً له ووفاءً لذكراه. من الشيخ زايد انطلقت المسيرة، وبرؤيته أزهرت وأثمرت، وعلى نهجه نستمر، رحم الله الوالد المؤسس وأسكنه فسيح جناته».

عشرون عاماً مرّت على وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-، لم تزدنا إلا حباً له ووفاءً لذكراه، من الشيخ زايد انطلقت المسيرة، وبرؤيته أزهرت وأثمرت، وعلى نهجه نستمر، رحم الله الوالد المؤسس وأسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/ljPc8oEn6J — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) November 2, 2024