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علوم الدار

جلسة نقاشية حول أهمية الذكاء الاصطناعي لأعضاء «شورى أطفال الشارقة»

مشاركون في الجلسة النقاشية (من المصدر)
3 نوفمبر 2024 01:09

الشارقة (الاتحاد)

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عقدت مؤسسة «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ضمن دور الانعقاد السابع عشر لمجلس شورى أطفال الشارقة، التي تُقام تحت شعار «ربع قرن من التميز في العمل البرلماني» جلسة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي، مؤخراً في مركز ربع قرن للمهارات الحياتية.
ودارت جلسة الذكاء الاصطناعي بحضور خولة الحواي، مدير مؤسسة أطفال الشارقة، وأدار الجلسة أيمن الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وبمشاركة هنادي اليافعي، مدير عام إدارة سلامة الطفل، والأستاذة نهلة حمدان، نائب مدير عام إدارة سلامة الطفل.
وأكدوا على أهمية الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في خدمة الطلاب، واستخدامه في بحوث المدارس، والاستفادة منه بشكل لافت في مجالات الحياة المختلفة، وفي ذات الوقت، دعوا إلى تجنّب الابتزاز الإلكتروني، خصوصاً مع إمكانية برمجة الصور والأصوات، وما يحدثه ذلك من أثر سلبي على الأسرة والمجتمع، وأهمية حصر استخدام الذكاء الاصطناعي لدى مؤسسات وشركات محددة، قادرة على توعية المجتمع بشكل عام، وحماية الأطفال بشكل خاص.
كما تناولت إشكالية تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبحث مراقبتها بالنسبة للوالدين والجهات المعنية، وناقشوا العديد من المحاور حول القضايا التي تلامس همومهم ومستقبلهم عن كثب، ودعوا إلى مواصلة الاهتمام بقضايا التعليم وتوظيف التكنولوجيا في مساعدة الطلبة على استيعاب العلوم الحديثة.
وفي ختام الجلسة، قدم المشاركون في الجلسات، حزمة من الاقتراحات والتوصيات حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة بياناته على نطاق واسع وتقديم الإجابات، وطالبوا بضرورة تصميم وتطوير البرامج التقنية المتعلقة بالمحتوى المناسب، ومعالجة المشكلات المحتملة قبل حدوثها، استناداً إلى الواقع الراهن.

الذكاء الاصطناعي
الإمارات
الشارقة
مجلس شورى أطفال الشارقة
أطفال الشارقة
مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين
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