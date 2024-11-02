تعاون بين «شرطة أبوظبي» ومركز «محمد بن خالد الثقافي»

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي تعزيز التعاون والشراكة ودعم جهود التنمية الثقافية والمجتمعية مع مركز مؤسسة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي بين الجهتين في مبنى الأكاديمية.

والتقى العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بشرطة أبوظبي، الوفد الزائر برئاسة مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وتم الاطلاع على جوانب التنمية الثقافية والمجتمعية وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير المهني.

وأكد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اهتمام القيادة الشرطية بفتح آفاق جديدة لشراكة استراتيجية تعزز من تبادل المعرفة وترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية، بما يسهم في بناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة، في إطار السعي المستمر لبناء جسور التواصل بين شرطة أبوظبي والمؤسسات المجتمعية ودعم متطلبات الأمن والأمان في المجتمع، وتنفيذ مشاريع مستقبلية مشتركة تحقق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات وتمكين الشباب من تحقيق تطلعاتهم في خدمة الوطن.