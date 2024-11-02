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علوم الدار

صيانة وتنظيف 6 أودية في العين

صورة أرشيفية لعمليات تنظيف الوديان في العين
3 نوفمبر 2024 01:10

إيهاب الرفاعي (العين)

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أنجزت بلدية العين ممثلة في إدارة الصحة العامة صيانة وتنظيف 6 وديان رئيسية في المدينة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وشملت عملية الصيانة النظافة وإزالة المشوهات وإزالة الأشجار والحشائش الضارة، وكذلك نظافة الجسور وسد الفتحات العشوائية، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة السكان والمحافظة على المظهر العام. 
وبلغت مساحة الوديان الرئيسية التي تمت صيانتها وتنظيفها 49.6 كم، وتم خلالها إزالة 22 ألفاً و902 طن من المخلفات 2473 شجرة ضارة، وكذلك إنشاء قنوات للمياه بطول 16.3 كم.
تحرص بلدية مدينة العين على تنفيذ مشاريع تنظيف الوديان وإزالة الأشجار الضارة للحفاظ على نظافة وجمال مدينة العين، بالإضافة لحماية المرافق والممتلكات العامة بما يعزز توجهات البلدية في إبراز الجانب الجمالي لمناطقها، والذي ينعكس بدوره على المظهر الحضاري، وذلك من خلال إزالة الأشجار والحشائش الضارة في الوديان، لتوفير بيئة صحية سليمة للسكان القاطنين بالقرب من الوديان، وللحد من البيئة المساعدة على تكاثر الحشرات والقوارض، ويقوم المشروع على إجراء أعمال تنظيف وصيانة للوديان في مدينة العين من جميع مشوهات المظهر العام، ومعالجة المشكلات فيها، تحقيقاً لهدف التنمية المستدامة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.
وتسعى بلدية مدينة العين من خلال هذا المشروع للمحافظة على سلامة وصحة المجتمع، وتوعية الجمهور بأهمية المحافظة على نظافة مناطق المدينة، بالإضافة إلى المحافظة على الوديان كمصادر بيئية طبيعية يتحتم على أفراد المجتمع المحافظة عليها، ومنع السلوكيات والممارسات الخاطئة فيها، بما يضمن تحقيق خدمات بلدية متميزة لرفاهية المجتمع وسعادته.
وكانت بلدية العين قد أطلقت مطلع شهر مارس الماضي حملة تحت شعار «الحفاظ على جمال مدينتي» بهدف تنظيف وديان مدينة العين عبر حملة تنظيف وديان مدينة العين - التي تنفذها إدارة الصحة العامة «وحدة الخدمات والطوارئ» منذ انطلاقها في الأول من مارس الماضي - بالتعاون مع عدة جهات.

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