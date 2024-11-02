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«براند دبي» يصدر دليلاً خاصاً بالاحتفالات الوطنية و30 يوماً من الفعاليات المميزة

«براند دبي» يصدر دليلاً خاصاً بالاحتفالات الوطنية و30 يوماً من الفعاليات المميزة
3 نوفمبر 2024 01:10

دبي (الاتحاد)

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يوم العلم
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أصدر «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليلاً تفاعلياً جديداً لأبرز الفعاليات التي تنظمها دبي خلال هذا الشهر، وذلك تزامناً مع يوم العلم والاحتفالات الوطنية وحملة #زايدوراشد، حيث يتضمن الدليل مجموعة الاحتفالات الوطنية التي ستعم المباني الرئيسة ومراكز التسوق والمعالم الرئيسة لإمارة دبي على مدار 30 يوماً من الاحتفالات الوطنية.
وأكدت شيماء السويدي، مديرة «براند دبي»، أن الدليل يُعد جزءاً من سلسلة مبادرات أطلقها «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي؛ بهدف تسليط الضوء على فعاليات دبي المتنوعة وتجاربها الفريدة على مدار العام، مشيرة إلى أن شهر نوفمبر سيتخلله العديد من الفعاليات المميزة والتي تنظم احتفاءً بيوم العلم والاحتفالات الوطنية وحملة #زايدوراشد التي أطلقها «براند دبي» للاحتفاء بقامتين وطنيتين وإنجازاتهما في سبيل الوطن، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة؛ بهدف إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة، خلال احتفالات دولة الإمارات بـ«يوم العلم» و«عيد الاتحاد» الـ53، وذلك تحت مظلة واحدة تجمع مختلف المبادرات والفعاليات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق، ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي في دبي.

#زايدوراشد
تحتفي (#حديقة_الأعلام) هذا العام باسمين عزيزين على قلب كل إماراتي عبر حملة #زايدوراشد، عرفاناً بالجميل وإحياءً لذكراهما وما قدماه من جهود في سبيل قيام اتحاد دولة الإمارات، وتشهد الحديقة الواقعة على شاطئ أم سقيم 2 أجواءً احتفالية بما تتزين به من أعلام يحرص الزوار على زيارتها، وأن يكونوا جزءاً من الاحتفالات الوطنية والتقاط الصور التذكارية بين أعلام دولة الإمارات.
وتهدف حملة #زايدوراشد، إلى إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها إمارة دبي، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بـ«يوم العلم» و«عيد الاتحاد» الـ53، وذلك تحت مظلة واحدة تجمع مختلف المبادرات والفعاليات التي تقدمها 16 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق، ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي الوطني في دبي على مدار شهر كامل من اليوم وإلى الثاني من ديسمبر المقبل.

الاحتفالات الوطنية
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براند دبي
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
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عيد الاتحاد
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زايد وراشد
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