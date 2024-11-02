شرطة أبوظبي تبث فيديو لحوادث بسبب الانحراف المفاجئ

بثت شرطة أبوظبي، مقطع فيديو لحوادث سير بسبب الانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي.

وكتبت، على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تبث شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" وحملة "درب السلامة2"، فيديو لحوادث بسبب الانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي".

ويظهر مقطع الفيديو حوادث سببها الانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي.





#أخبارنا | بثت #شرطة_أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" وحملة "درب السلامة2" فيديو لحوادث بسبب الانحراف المفاجئ وعدم الإلتزام بخط السير الإلزامي .



التفاصيل:https://t.co/eR0MpeWLBl pic.twitter.com/0MpNhOWk2r — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) November 2, 2024