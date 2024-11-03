كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الأحد.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 17 درجة مئوية في دمثة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.