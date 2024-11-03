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علوم الدار

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

شعار المركز الوطني للأرصاد
3 نوفمبر 2024 08:51

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الأحد.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 17 درجة مئوية في دمثة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
العين
المركز الوطني للأرصاد
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