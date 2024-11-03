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علوم الدار

رئيس الدولة: راية الإمارات ستظل دائماً عالية بعزيمة وإخلاص وتفوق أبنائها

رئيس الدولة
3 نوفمبر 2024 10:16

رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، علم الإمارات في قصر الحصن بصحبة عدد من الطلبة المتفوقين.

وقال سموه في حسابه الرسمي بمنصة إكس:"احتفاءً بيوم العلم، رفعنا بكل فخر واعتزاز علم الإمارات في قصر الحصن بصحبة عدد من الطلبة المتفوقين".

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وقال سموه:"متفائلون بأبنائنا المتميزين وبإذن الله تعالى ستظل رايتنا دائماً عالية بعزيمتهم وإخلاصهم وتفوقهم في كل المجالات".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم العلم
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