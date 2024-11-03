رئيس الدولة: راية الإمارات ستظل دائماً عالية بعزيمة وإخلاص وتفوق أبنائها

رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، علم الإمارات في قصر الحصن بصحبة عدد من الطلبة المتفوقين.

وقال سموه في حسابه الرسمي بمنصة إكس:"احتفاءً بيوم العلم، رفعنا بكل فخر واعتزاز علم الإمارات في قصر الحصن بصحبة عدد من الطلبة المتفوقين".

وقال سموه:"متفائلون بأبنائنا المتميزين وبإذن الله تعالى ستظل رايتنا دائماً عالية بعزيمتهم وإخلاصهم وتفوقهم في كل المجالات".