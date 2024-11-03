محمد بن راشد: علمنا رمز اتحادنا ووحدتنا وقوتنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن علم دولة الإمارات، رمز للقوة والاتحاد وراية العز والمجد، حفظه الله، عالياً خفاقاً في سماء المجد.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»:"علمنا .. رمز اتحادنا .. ووحدتنا .. وقوتنا .. راية عزنا .. ومجدنا .. ورمز دولتنا .. حفظك الله عالياً خفاقاً في سماء المجد .. ترفرف عالياً .. تعلو معك إنجازاتنا .. وتستمر مسيرتنا .. وتتوحد قلوبنا وجهودنا لخدمة شعبنا ووطننا … حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وأدام عزها وخيرها ومجدها ..".