الأحد 3 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: علمنا رمز اتحادنا ووحدتنا وقوتنا

محمد بن راشد
3 نوفمبر 2024 10:34

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن علم دولة الإمارات، رمز للقوة والاتحاد وراية العز والمجد، حفظه الله، عالياً خفاقاً في سماء المجد.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»:"علمنا .. رمز اتحادنا .. ووحدتنا .. وقوتنا .. راية عزنا .. ومجدنا .. ورمز دولتنا .. حفظك الله عالياً خفاقاً في سماء المجد .. ترفرف عالياً .. تعلو معك إنجازاتنا .. وتستمر مسيرتنا .. وتتوحد قلوبنا وجهودنا لخدمة شعبنا ووطننا … حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وأدام عزها وخيرها ومجدها ..".

 

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يرفع علم الإمارات على سارية قصر الوطن
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ولايات ميكرونيسيا الاتحادية بذكرى الاستقلال

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
يوم العلم
الإمارات
آخر الأخبار
سابالينكا تتألق في «الماسترز» بالسعودية
الرياضة
سابالينكا تتألق في «الماسترز» بالسعودية
اليوم 11:17
منصور بن زايد يرفع علم الإمارات على سارية قصر الوطن
منصور بن زايد يرفع علم الإمارات على سارية قصر الوطن
اليوم 11:08
«زلزال 25» بطل سباق «الشراعية المحلية 60 قدماً»
الرياضة
«زلزال 25» بطل سباق «الشراعية المحلية 60 قدماً»
اليوم 10:59
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ولايات ميكرونيسيا الاتحادية بذكرى الاستقلال
اليوم 10:54
رئيس الدولة يرفع علم الإمارات على سارية قصر الحصن في أبوظبي
علوم الدار
رئيس الدولة يرفع علم الإمارات على سارية قصر الحصن في أبوظبي
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©