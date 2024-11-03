منصور بن زايد: يوم العلم يجسد روح الوحدة والانتماء والولاء

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن يوم العلم مناسبة عزيزة تجسد روح الوحدة والانتماء والولاء التي تدفع مسيرتنا دائماً إلى المقدمة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»:"بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، رفعنا عَلم الإمارات على سارية قصر الوطن احتفاءً بيوم العَلم".

وأضاف سموه:"في هذه المناسبة العزيزة نجدد العهد والعزم بالحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة، رمزاً للعزة والمنعة والريادة. يوم العَلم يجسد روح الوحدة والانتماء والولاء التي تدفع مسيرتنا دائماً إلى المقدمة".