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رئيس الدولة يرفع علم الإمارات على سارية قصر الحصن في أبوظبي

رئيس الدولة يرفع علم الإمارات على سارية قصر الحصن في أبوظبي
3 نوفمبر 2024 10:50

رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، علم الدولة على سارية قصر الحصن في أبوظبي احتفاء بمناسبة "يوم العلم"، وذلك تجسيداً لما يمثله العلم من معاني العزة والانتماء والاعتزاز بوحدة الوطن.
ورافق مراسم رفع العلم، عزف السلام الوطني لدولة الإمارات، بمشاركة مجموعة من طلبة المدارس المتفوقين من مختلف أنحاء الدولة. 

  • رئيس الدولة يرفع علم الإمارات على سارية قصر الحصن في أبوظبي

وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "احتفاءً بيوم العلم، رفعنا بفخر واعتزاز علم دولة الإمارات في قصر الحصن في أبوظبي بمشاركة عدد من أبنائنا المتفوقين"، معرباً سموه عن تفاؤله بأبنائه المتميزين وأن راية الوطن ستظل، بإذن الله تعالى، عالية بعزيمتهم وتفوقهم وإخلاصهم.
وتأتي مشاركة الطلبة المتفوقين في هذه المناسبة الوطنية للتعبير عن تقدير القيادة لقيمة التفوق ودوره في بناء مستقبل أفضل للوطن.

  • رئيس الدولة يرفع علم الإمارات على سارية قصر الحصن في أبوظبي
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يذكر أن "قصر الحصن" يعد أعرق بناء تاريخي في العاصمة أبوظبي وهو شاهد على مراحل تطورها المختلفة على مدى تاريخها.
 

المصدر: وام
قصر الحصن
علم الإمارات
رئيس الدولة
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