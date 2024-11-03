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علوم الدار

طحنون بن زايد: نحتفي بالعلم ونستحضر تاريخاً من العمل الوطني المخلص

طحنون بن زايد
3 نوفمبر 2024 12:22

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن  يوم العلم مناسبة وطنية، نحتفي فيها بالعلم، راية اتحادنا ورمز نهضتنا وعنوان هويتنا، ونستحضر تاريخاً من العمل الوطني المخلص في مختلف مراحل مسيرة البناء والإنجاز.

وكتب سموه عبر منصة «إكس»:"في يوم العلم نحتفي براية اتحادنا ورمز نهضتنا وعنوان هويتنا .. نحتفي بالعلم ونستحضر تاريخاً من العمل الوطني المخلص في مختلف مراحل مسيرة البناء والإنجاز. حفظ الله الإمارات وأدام تقدمها وازدهارها بحكمة ورؤية قيادتنا الرشيدة وعزيمة شعبنا".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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