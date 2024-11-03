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علوم الدار

إلغاء اختبار "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر بدءاً من اليوم وتحديث معايير القبول الجامعي

إلغاء اختبار "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر بدءاً من اليوم وتحديث معايير القبول الجامعي
3 نوفمبر 2024 12:32

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إلغاء اختبار الإمارات القياسي "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر بدءاً من اليوم ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، وذلك بموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. 

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يأتي القرار ضمن الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية الوطنية وتأهيل الطلبة لمرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتطلعات المستقبلية. 

التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التربية والتعليم
طلبة الثاني عشر
اختبار الإمارات القياسي
الجامعات
اختبار إمسات
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إلغاء اختبار "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر بدءاً من اليوم وتحديث معايير القبول الجامعي
علوم الدار
إلغاء اختبار "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر بدءاً من اليوم وتحديث معايير القبول الجامعي
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