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علوم الدار

سيف بن زايد يرفع علم الدولة على سارية مبنى "الداخلية"

سيف بن زايد يرفع علم الدولة على سارية مبنى "الداخلية"
3 نوفمبر 2024 13:20

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، احتفال وزارة الداخلية بـ"يوم العلم"، حيث رُفع علم الدولة في تمام الساعة الحادية عشرة على سارية مبنى الوزارة في ساحة العلم، ليبقى عالياً شامخاً ورمزاً شاهداً على المسيرة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة برؤية قيادتها الرشيدة.

بدأت مراسم الاحتفال بعزف سلام العلم تزامناً مع رفع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، علم الدولة، ثم عزفت فرقة موسيقى الشرطة السلام الوطني.

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شهد الاحتفال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وكبار القادة والضباط في الوزارة وفي القطاعات الشرطية بالدولة، والمديرون العامون ومديرو الإدارات، وعدد من الضباط المتقاعدين، وعناصر من الفرق الشرطية، والطلبة المرشحون في كلية الشرطة والأكاديميات الشرطية بالدولة، وعناصر من الشرطة النسائية، إلى جانب مشاركة مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، ومجموعة من طلبة المدارس بالتنسيق مع مؤسسة التعليم المدرسي.

المصدر: وام
يوم العلم
علم الإمارات
سيف بن زايد
وزارة الداخلية
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