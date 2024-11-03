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علوم الدار

المستشفى الميداني الإماراتي يرفع علم الدولة في رفح بقطاع غزة

علم الإمارات
3 نوفمبر 2024 14:05

أحيا فريق المستشفى الميداني في قطاع غزة، ومتطوعو عملية "الفارس الشهم 3"، اليوم، يوم العلم الإماراتي، في ساحة المستشفى. وشهد الحضور رفع العلم الإماراتي وسط لفيف من الأطباء والمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفى الميداني الإماراتي ومتطوعون من قطاع غزة لمشاركة البعثة في رفع العلم. ورفع حمد النيادي، رئيس البعثة الإماراتية الإغاثية في غزة، والحضور أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب الإماراتي بهذه المناسبة، معربا عن شكره لأبناء الشعب الفلسطيني الذين شاركوا البعثة هذه الاحتفالية. من جانبه هنأ، أشرف جمعة، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، دولة الإمارات وشعبها وقيادتها الرشيدة بمناسبة يوم العلم الإماراتي، مشيرا إلى ما يحمله هذا اليوم من معان سامية وراسخة.

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المصدر: وام
غزة
المستشفى الميداني الاماراتي
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