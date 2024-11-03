الشيخة فاطمة: في يوم العلم نجدد انتماءنا وولاءنا لوطننا وقيادتنا الرشيدة

رفعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة يوم العلم.

وقالت سموها في كلمة بهذه المناسبة "تلوح راية وطننا في سماء المجد والعزة، ناثرة قيم العدل والتسامح والمحبة والسلام.. في يوم العلم، نلتف حول ساريته، وترفعه أياد مخلصة، يقودها قلب نابض بمشاعر اتحادنا المجيد وعقل يشعُ بنور العلمُ والمعرفة، مُجددين انتماءنا وولاءنا لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة .. وعهدنا بصون أمانة الآباء المؤسسين، وطموحُ شبابنا المُجدّين، ومستقبلُ أجيالنا الواعدة. حفظ الله رايتنا وعلمنا، وحفظ دولة الإمارات قيادةً وشعباً، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء".