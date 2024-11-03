الأحد 3 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشيخة فاطمة: في يوم العلم نجدد انتماءنا وولاءنا لوطننا وقيادتنا الرشيدة

الشيخة فاطمة: في يوم العلم نجدد انتماءنا وولاءنا لوطننا وقيادتنا الرشيدة
3 نوفمبر 2024 15:11

رفعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة يوم العلم.
وقالت سموها في كلمة بهذه المناسبة "تلوح راية وطننا في سماء المجد والعزة، ناثرة قيم العدل والتسامح والمحبة والسلام.. في يوم العلم، نلتف حول ساريته، وترفعه أياد مخلصة، يقودها قلب نابض بمشاعر اتحادنا المجيد وعقل يشعُ بنور العلمُ والمعرفة، مُجددين انتماءنا وولاءنا لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة .. وعهدنا بصون أمانة الآباء المؤسسين، وطموحُ شبابنا المُجدّين، ومستقبلُ أجيالنا الواعدة. حفظ الله رايتنا وعلمنا، وحفظ دولة الإمارات قيادةً وشعباً، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء".

أخبار ذات صلة
حاكم أم القيوين: يوم العلم يرسخ حب الوطن ويعزز مشاعر الانتماء والولاء
حمدان بن محمد: علم الإمارات رمز لرفعة الوطن
المصدر: وام
يوم العلم
الشيخة فاطمة
علم الإمارات
آخر الأخبار
إلغاء اختبار "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر بدءاً من اليوم وتحديث معايير القبول الجامعي
علوم الدار
إلغاء اختبار "الإمسات" لطلبة الثاني عشر وتحديث معايير القبول الجامعي
اليوم 12:32
حاكم أم القيوين
علوم الدار
حاكم أم القيوين: يوم العلم يرسخ حب الوطن ويعزز مشاعر الانتماء والولاء
اليوم 15:27
نجاح كبير لتحدي دبي للتجديف في حتا
الرياضة
نجاح كبير لتحدي دبي للتجديف في حتا
اليوم 15:22
الشيخة فاطمة: في يوم العلم نجدد انتماءنا وولاءنا لوطننا وقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
الشيخة فاطمة: في يوم العلم نجدد انتماءنا وولاءنا لوطننا وقيادتنا الرشيدة
اليوم 15:11
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد: علم الإمارات رمز لرفعة الوطن
اليوم 15:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©