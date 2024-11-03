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علوم الدار

حاكم عجمان: يوم العلم يجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم الوطني

حاكم عجمان
3 نوفمبر 2024 15:58

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة تجمع أبناء الإمارات حول راية الوطن، تعبيرا عن انتمائهم ووفائهم لدولتهم والقيادة الرشيدة، وتجسيدا لأسمى معاني الوحدة والتلاحم الوطني.

وتقدم سموه، في كلمة بمناسبة يوم العلم، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وشعب دولة الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان، إن يوم العلم يجسد واحدا من أبهى وأعز صور الالتفاف حول راية واحدة لوطن معطاء يمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز نهضته وتحقيق الإنجاز تلو الإنجاز.

وأضاف سموه أنه في هذه المناسبة نستذكر جميعا رؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين حكام الإمارات لبناء دولتنا واجتماعهم حول وحدة دولة الإمارات العربية المتحدة ورفع رايتها، والمضي قدما لتحقيق نهضتها وقيادة مسيرة التنمية التي ينعم بها شعبنا جيلا وراء جيل.

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وقال سموه: "يحتفي أبناء الإمارات بيوم العلم، ويرفعونه على البيوت والمؤسسات ومختلف المباني تأكيدا على وقوفهم صفا واحدا خلف راية الوطن رمز الوحدة والسيادة، وخلف قيادة الدولة لمواصلة مسيرة البناء والازدهار".

وأضاف صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي:" نقف اليوم احتراما وتقديرا لعلم دولتنا فخورين بما تحقق من منجزات حضارية لدولة كبرى وصلت بطموحاتها للفضاء وحققت لأبنائها نهضة عظيمة وصارت نموذجا يحتذى في التنمية والتقدم والمضي نحو مستقبل مشرق.

وأكد سموه أن الشعب يقف اليوم رافعا علم دولة الاتحاد ليبقى عاليا خفاقا، في مشهد حضاري يجسد مبدأ البيت متوحد ويؤكد التكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني في أرفع صوره، ويُعبّر عن الفخر بالوطن الذي حقق نهضة نتباهى بها بين الأمم واعتزازنا بالإنجازات الحضارية الكبرى في التعليم والصحة والأمن وشتى المجالات التي تعزز الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.

وشدد سموه على أن يوم العلم سيبقى مناسبة وطنية تحتفي بها الأجيال، تغرس في نفوسهم معاني الولاء والانتماء والوحدة، والاستعداد للدفاع عن الوطن بكل غال ونفيس، ليبقى علم دولة الإمارات شامخا خفاقا قويا بأبنائه.

المصدر: وام
يوم العلم
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حميد النعيمي
حاكم عجمان
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