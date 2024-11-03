أحمد بالهول الفلاسي: «يوم العَلَم» مناسبة وطنية ترمز إلى عزة الشعب

دبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة: «إن يوم العلم مناسبة وطنية، ترمز إلى عزة الشعب الإماراتي ومدى التلاحم العميق الذي يجمع أبناء دولة الإمارات تحت راية واحدة، يقودهم طموح لا يعرف المستحيل، وعزيمة تستمد جذورها من القيم الأصيلة التي أرسى مبادئها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، والذين غرسوا فينا مبادئ الاتحاد والتكاتف والانتماء».

وأضاف معاليه: «تحت راية علم الإمارات، حققت دولتنا الحبيبة - بفضل رؤية ودعم قيادتها الرشيدة وإخلاص وتفاني شعبها - مسيرة نهضة غير مسبوقة خلال فترة استثنائية، فأصبحت دولة عصرية حديثة وحققت ريادة وتنافسية عالمية، فكان هذا العلم الشامخ شاهداً على سجل حافل بالإنجازات في القطاعات كافة، ولا سيما في تمكين الإنسان وصناعة المستقبل وتسريع عجلة التنمية المستدامة».

وتابع معاليه: «نستلهم من هذه المناسبة الوطنية ومن توجيهات قيادتنا الرشيدة إرادة لا تلين لمواصلة العمل بعزم وإخلاص، مجددين العهد بالوفاء لمسيرة الآباء والأجداد، ومتمسكين بمبادئ الوحدة والإخاء التي تجمع أبناء الوطن، رافعين رايتنا عالية خفاقة بين الأمم».