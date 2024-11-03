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حمدان بن مبارك: عَلَم الإمارات رمز التطور والازدهار والطموح

حمدان بن مبارك: عَلَم الإمارات رمز التطور والازدهار والطموح
4 نوفمبر 2024 01:08

دبي (الاتحاد)

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احتفل اتحاد كرة القدم، في مقره بدبي، بيوم العلم، وسط أجواء وطنية تحمل معها أجمل معاني الحب والولاء لبلادنا الغالية، شارك في الاحتفال مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفون وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية لمنتخباتنا الوطنية.
وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الكرة: «تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادتنا الرشيدة، وبتكاتف شعبنا الوفي، سيبقى علم الإمارات رمزاً للتطور والازدهار والطموح. وفي يوم العلم، نجدد عهد الولاء والوفاء للوطن ولقائد مسيرتنا صاحب السمو رئيس الدولة. رايتنا تُجّسد كل معاني المجد والعزة والشموخ، وستظل عالية خفاقة في كل المحافل».
وقال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم: «بكل فخر واعتزاز نرفع علمنا اليوم وكل يوم، ونحميه بالأرواح. في يوم العلم، نجدد عهد الولاء للوطن ولقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونواصل مسيرة العمل والعطاء من أجل مستقبل أكثر إشراقاً».

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