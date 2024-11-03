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علوم الدار

علي سالم الكعبي: تبقى راية الإمارات عالية شامخة

علي سالم الكعبي
4 نوفمبر 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية: «إن يوم العَلَم يحمل أسمى معاني الانتماء والوفاء الراسخة في قلوبنا، ونحتفي به تأكيداً منا على مشاعر الإخلاص للوطن وقيادته الحكيمة، والتزاماً بالعمل المتفاني في سبيل نهضته ورفع رايته عالياً، مجددين العهد لقيادتنا الرشيدة على مواصلة العمل لتعزيز مسيرة التنمية في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها وريادتها في قائمة الدول الأكثر تقدماً وازدهاراً ونماءً في العالم».
وأكد معاليه أن يوم العَلَم يجسد مدى الالتزام بالمبادئ والقيم السامية التي قام عليها اتحادنا الشامخ، ويعكس روح التضامن التي يتمتع بها مجتمعنا، ومدى التلاحم والتعاضد الذي يربط أبناء الدولة بقيادتهم الرشيدة ووطنهم المعطاء، وترسيخ الصورة النقية البيضاء لدولة الإمارات، وتقديم نموذج مشرف على مظاهر التفاف أبناء الوطن حول قيادتهم الرشيدة.
وتقدم الكعبي بهذه المناسبة بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة.

علي سالم الكعبي
الإمارات
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
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