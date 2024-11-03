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منصور المنصوري: في «يوم العَلَم» نحتفي بمسيرة وطن ورؤى قيادتنا الطموحة

منصور المنصوري
4 نوفمبر 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، بمناسبة يوم العَلَم: «في يوم العَلَم نحتفي بمسيرة وطن ورؤى قيادتنا الطموحة وتوجيهاتها الحكيمة التي مضت على خطى القادة المؤسسين مرسخة مكانة الإمارات الرائدة في شتى المحافل الإقليمية والعالمية».
وأضاف: «نرفع اليوم عَلَم الإمارات عالياً مُخلدين الإرث العظيم والدعائم المتينة التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ أن رفع عَلَم الإمارات إلى جانب إخوانه حكام الإمارات، معلناً قيام اتحادنا الذي نفخر ونعتز به».
وتابع: «نُجدد بهذه المناسبة العزيمة والإصرار لنواصل خلف قيادتنا الرشيدة تحقيق آفاق جديدة من التميز والإنجاز وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة وترجمة الرؤى الوطنية والعالمية الطموحة في ظل حكمة وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتبقى الإمارات منارة للتقدم والازدهار ومثالاً خالداً للتميز والإنجاز».

منصور المنصوري
الإمارات
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
علم الإمارات
العلم الإماراتي
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