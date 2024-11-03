مغير الخييلي: «يوم العَلَم» يجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن يوم العَلَم يُجسّد مشاعر الولاء والمحبة والفخر بمسيرة زاخرة بالإنجازات شهدتها الدولة على مدار أكثر من 50 عاماً.

وأوضح معالي الدكتور مغير الخييلي، أن يوم العلَم مناسبة وطنية عزيزة، تعيد إلى أذهاننا القيم الأصيلة التي غرسها فينا آباؤنا المؤسسون بفضل تضحياتهم وجهودهم الحثيثة، وترسخ فينا إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية الاستثمار في الإنسان، لتمكينه من الدفع بعجلة التنمية الشاملة والمستدامة لدولتنا الحبيبة في مختلف المجالات.

وقال الخييلي: «تمضي دولة الإمارات اليوم، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بخطوات ثابتة نحو مستقبل مشرق، وفق رؤى طموحة تحقق الاستدامة والازدهار، وتؤسس لمكانة عالمية راسخة ترتكز على قيم راسخة تضع الإنسان وتعزيز جودة حياته على رأس الأولويات.. بفضل هذه الرؤية، تواصل دولتنا مسيرة التميز في مختلف الميادين، متخطية التحديات، وساعية إلى ترسيخ إرث من الريادة العالمية يلهم الأجيال القادمة».