عبد الرحمن العور: مواصلة تعزيز الإنجازات

دبي (وام)

رفع معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عَلَم الإمارات، مصحوباً بالسلام الوطني في مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن أجواء احتفالية وطنية، بمشاركة قيادات وموظفي الوزارة.

وقال معاليه في كلمة له بمناسبة يوم العَلم: «احتفالنا بيوم العلَم يعبر عن مدى تمسكنا بهويتنا ووحدتنا، وفخرنا بعلمنا، وانتمائنا لدولتنا والتفافنا حول قيادتنا الرشيدة التي نجدد عهدنا لها بمواصلة العمل بجد وإخلاص لتعزيز الإنجازات، والمضي قدماً في المسيرة التنموية، وفق رؤيتها الاستشرافية الثاقبة التي ترسم لنا الطريق نحو المستقبل المزدهر الأكثر إشراقاً».