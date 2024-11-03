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علوم الدار

ثاني الزيودي: «يوم العَلَم» يجسد مشاعر العزة والفخر

ثاني الزيودي
4 نوفمبر 2024 01:07

أبوظبي (وام)

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يوم العلم
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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الاحتفال بيوم العَلم يجسد مشاعر العزة والفخر التي يكنّها شعب دولة الإمارات لوطنه ورايته الشامخة، فهو يوم تتجدد فيه قيم الوحدة والتلاحم والانتماء بين أبناء الوطن، ونستحضر فيه معاني التضحية والوفاء والعطاء التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، وقامت عليها ركائز الاتحاد، وارتفع علمه شامخاً في مختلف المحافل.
وقال معاليه: «تواصل دولة الإمارات اليوم، بفضل القيادة الرشيدة للدولة، تلك المسيرة التنموية الرائدة بعزيمة قوية ورؤية واضحة، والتي شهدت تحقيق الدولة من خلالها مراتب ريادية متقدمة في مختلف المجالات، ولاسيما في المجال التجاري، حيث باتت الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، ووجهة جاذبة للاستثمارات والمشاريع».
وأضاف: «نجدد في هذه المناسبة العهد على العمل المخلص من أجل رفعة علم الإمارات، ومواصلة مسيرة التقدم والإنجازات لدولتنا الحبيبة، والحفاظ على مكتسباتها وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة، ولتظل الإمارات منارةً ساطعة بين الأمم ونموذجاً عالمياً يُحتذى في المجالات كافة».

ثاني الزيودي
الإمارات
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
علم الإمارات
العلم الإماراتي
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