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علوم الدار

علي الشامسي: «يوم العَلَم» رمز للوحدة والفخر الوطني

علي الشامسي
4 نوفمبر 2024 01:07

أبوظبي (وام)

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أكد معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن يوم العَلم رمز للوحدة والفخر الوطني، وتجسيد للقيم والمبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف في كلمة له بهذه المناسبة: «في هذا اليوم نجدد العهد والولاء لقيادتنا الحكيمة، ونعبر عن اعتزازنا بوطننا الحبيب، وما حققه من إنجازات حضارية وريادية على المستويات كافة».
وقال: «إن رفع علم الإمارات عالياً بهذه المناسبة الوطنية هو تأكيد لما نحمله من انتماء واعتزاز بتاريخنا المجيد، وترسيخ لمسؤولية العمل الجاد لضمان مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة، وبهذه المناسبة الوطنية الغالية نعاهد قيادتنا الحكيمة، ووطننا على بذل كل الجهود لمواصلة مسيرة التميز والعطاء».

علي الشامسي
الإمارات
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
علم الإمارات
العلم الإماراتي
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