عبدالله بن طوق: «يوم العَلَم» مناسبة وطنية غالية

أبوظبي (وام)

قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن يوم العَلم مناسبة وطنية غالية على قلوب الشعب الإماراتي، حيث نحتفي فيه برمز عزة وسيادة ورفعة وطننا الغالي، علم دولة الإمارات العربية المتحدة، ونعزز فيه مشاعر الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الإمارات.

وأضاف معاليه في كلمة بهذه المناسبة: «في هذا اليوم نستحضر بفخر وإجلال تضحيات وجهود الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، والتي أثمرت قيام صرح الاتحاد، ورفع علمنا شامخاً في سماء الإمارات، ومُعلياً اسم ومكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية».

وتابع: «على مدى 53 عاماً، كان علم الإمارات شاهداً على ما حققته دولتنا الحبيبة من إنجازات استثنائية خلال فترة قياسية من الزمن. وتواصل دولة الإمارات اليوم، هذه المسيرة بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ودعمها الكبير، ما رسخ مكانتها دولة عصرية حديثة ومتطورة تتجه بقوة نحو المستقبل، وتحقق الريادة عالمياً في مختلف المجالات، ولاسيما في المجال الاقتصادي، حيث أصبحت وجهة عالمية تنافسية للاقتصاد والسياحة وأنشطة الأعمال».