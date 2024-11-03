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سلطان الجابر: في «يوم العَلَم» نجدد عهد الولاء والوفاء

سلطان الجابر
4 نوفمبر 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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رفع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى حكومة وشعب دولة الإمارات بمناسبة «يوم العَلم».
وقال معاليه: في يوم العَلم، وفي ظل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، نستلهم ما قدمته دولة الإمارات على مدى العقود الخمسة الماضية من نموذج تنموي متميز نعتز ونفتخر بنجاحه عبر الاستثمار في الإنسان والموارد لبناء دولة حديثة ومتطورة، أصبحت في مقدمة المؤشرات التنموية، ومحل إشادة عالمية في شتى المجالات والقطاعات.
وأضاف: نجدد عهد الولاء والوفاء للقيادة، ونتعهد ببذل الجهود لتحقيق طموحاتنا إلى مستقبل أكثر ازدهاراً، وسنستمر في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتركيز على مضاعفة الجهود وتطوير وتبنّي الاستراتيجيات لنمو القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته.

سلطان الجابر
الإمارات
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
علم الإمارات
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