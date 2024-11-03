محمد الحسيني: عَلَم الإمارات شاهد على مسيرة وطن عظيم

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: إن علم الإمارات شاهد على مسيرة وطن عظيم، أرسى بنيانه الآباء المؤسسون بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين، حتى أصبحت دولة الإمارات اليوم ضمن مصاف الدول الرائدة عالمياً في شتى المجالات. إن قيادتنا الحكيمة، تحمل الأمانة بروح وعزيمة لا تلين، وتمضي بثبات لتحقيق طموحات شعبها بكل تفاؤل على أرض راسخة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبجهود أبناء الوطن المخلصين الذين أثبتوا قدرتهم على صناعة مستقبل واعد بكل اقتدار.

وأكد معاليه أن الاحتفال بيوم العلم يعكس عمق ارتباط الشعب الإماراتي بعلم بلاده، ويجسد احترامه لهذه الراية التي ترمز إلى الوحدة الوطنية والشموخ.

وأضاف معاليه: «إن هذا اليوم هو مناسبة لتجديد العهد للوطن، ولتعزيز قيم التضامن والتلاحم بين القيادة والشعب تحت راية خفاقة، وفرصة لغرس حب الوطن وقيم العطاء والانتماء في نفوس أبنائنا، جيل المستقبل، الذين سيكملون مسيرة البناء بآمال ورؤية حضارية طموحة».