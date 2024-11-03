عبدالرحمن العويس: «يوم العَلَم» يجسد معاني الولاء للوطن وقيادته الحكيمة

دبي (وام)

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم العَلم مناسبة وطنية عظيمة تجسد معاني الانتماء والولاء للوطن وقيادته الحكيمة، ويمثل رمزاً لوحدة وتاريخ وطننا الغالي الحافل بالعطاء، وسيظل على الدوام عالياً خفاقاً شامخاً، ليشكل حافزاً لجميع أبناء الوطن من أجل تحقيق المزيد من التقدم والريادة والازدهار.

وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة: «إن يوم العَلم يعزز القيم الوطنية لدى أجيال المستقبل لتستمر على نهج من بذلوا التضحيات لتغدو الإمارات كما هي اليوم في مقدمة الأمم التي تحمل رسالة السلام والرخاء إلى العالم أجمع، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به في العطاء بفضل القيادة الرشيدة».

وأضاف معالي العويس: «نجدد التزامنا وعهدنا أمام قيادتنا الحكيمة وأبناء الوطن بأن نستمر في العمل بإخلاص لتحقيق قيم يوم العلم التي تهدف إلى رفعة شأن الإمارات، من خلال الوحدة الوطنية والاتحاد، مع التطلع الدائم للريادة العالمية وتعزيز التنمية المستدامة، ومواصلة دعم الجهود الدؤوبة لنهضة الدولة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً في كل المجالات، بقلوب ملؤها الطموح والإرادة والثقة، ليبقى العلم مرتفعاً في جميع المحافل الدولية».