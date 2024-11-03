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«أبوظبي للإعلام»: عَلَم الإمارات رمز الوحدة الوطنية والاعتزاز بدولتنا

خلال الاحتفال برفع العلم
4 نوفمبر 2024 01:12

أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت شركة أبوظبي للإعلام احتفالاً بمناسبة يوم العَلَم في مقرها بالعاصمة أبوظبي، جرت خلاله مراسم رفع عَلَم الدولة، تحت شعار «ارفعه عالياً ليبقى شامخاً».

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ورفع عيسى سيف المزروعي، المدير التنفيذي لمركز المحتوى في شركة أبوظبي للإعلام، العَلَم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً خلال مراسم الاحتفال، إلى جانب المديرين التنفيذيين في الشركة، تعبيراً عن الفخر والاعتزاز بعَلَم الدولة وما يحمله من رمزية تعكس تلاحم الدولة قيادةً وشعباً.
وقال عيسى سيف المزروعي: «نحتفل اليوم برمز الوحدة الوطنية وراية الاعتزاز بدولتنا، فهي مناسبة عزيزة على قلوب الإماراتيين تُجدّد فيها أسرة أبوظبي للإعلام التزامها وعهدها باستكمال دورها الرائد في تسليط الضوء على قيم الاتحاد وتعزيز الهوية الوطنية والفخر والانتماء التي يجسّدها العَلَم».

أبوظبي للإعلام
شبكة أبوظبي للإعلام
شركة أبوظبي للإعلام
الإمارات
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
علم الإمارات
العلم الإماراتي
عيسى سيف المزروعي
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