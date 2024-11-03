بلدية مدينة أبوظبي تحتفي بـ«يوم العلم»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن الاحتفاء بـ«يوم العلم» يعبر بكل صدق وجلاء عن أجمل وأصدق معاني الولاء والإخلاص للوطن، ولرايته الخفاقة الشامخة التي وحدت شعب الإمارات تحت ظل قيادة حكيمة، وهي مناسبة نفخر بها، كما نعتز بإنجازات الوطن والاتحاد الذي منحنا العزة والكرامة، حيث نهنأ ونسعد كشعب متحد تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات، وهذه الاحتفالية هي تأكيد على تجديد الولاء لقيادتنا، ولراية اتحاد دولتنا، وللقادة المؤسسين، وللقيم الوطنية التي تتضمنها هذه الراية الغالية على قلوبنا، وهي مناسبة مهمة جداً لنجدد طاقاتنا من أجل بذل المزيد من الجهود التي من شأنها ترسيخ أركان دولتنا، وتعزيز مكانتها على الصعد كافة، ومن هذا المنطلق فإننا نتخذ من يوم العلم دافعاً، وطاقة إيجابية للمضي قدماً على طريق النماء، والتقدم والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق مستهدفات قيادتنا في إسعاد المجتمع، والمساهمة في التنمية الشاملة.

وضمن الاحتفالية التي نظمتها البلدية بمناسبة «يوم العلم»، رفع القبيسي علم الدولة على السارية أمام مبنى البلدية على شارع الشيخ زايد بن سلطان، احتفالاً، وفخراً براية الوطن، ورمز وحدته، وعزته، وذلك من خلال مراسم رسمية ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية.