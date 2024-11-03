«الشؤون الإسلامية» تحتفي بـ«يوم العَلَم»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً بـ«يوم العَلَم» رفعتِ الهيئةُ العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عَلَم الدولة على كل مبانيها على مستوى الدولة، في أجواءٍ تحفها المهابةُ والوفاء، وذلك بحضورِ المسؤولين والموظفين والموظفات.

ورفعَ الجميعُ في هذه المناسبة الغالية خالصَ الولاء، وصادقَ العهد للقيادة الرشيدة، مؤكدين أنَّ شعبَ دولة الإمارات على العهد متحدٌ تحت هذه الراية، يعمل بإخلاصٍ وتفانٍ وصدقٍ وعطاء.

وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيسُ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة: «إنَّ يومَ العَلَم مناسبةٌ وطنيةٌ لها رمزيتها ومدلولها وتأثيرها العميقُ في النفوس، تعزز فينا روحَ البذل والعطاء والتضحية، وتُنمي في الأجيال حب الوطن والوفاءَ والانتماء، وبذلَ الغالي والنفيس في سبيله، ليظلُّ عَلَمُ دولتنا عنواناً لعزتنا وهويتنا»، مؤكداً أنَّ «ما تحقق تحت هذه الراية من ازدهارٍ ونماءٍ منذ قيام الاتحاد إنما هو فخرٌ لكل إماراتي، فعَلَمُنا اليومَ يعكسُ قوّتنا وهيبتنا، ودولتُنا في مقدمة الدول، لها مكانتها بين الأمم تطوراً ونهضةً وسلماً وسلاماً وتصميماً للمستقبل، وعلَمُنا أبلغُ تعبيرٍ عن إنجازاتنا الحضارية، وقيمنا الإنسانيةِ النابعة من عقيدتنا السمحةِ التي تدعو للتعايش والتسامح والسلام.