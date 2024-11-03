«زايد الإنسانية» تحتفل بـ«يوم العَلَم»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بيوم العَلَم الإماراتي وسط حضور العاملين بالمؤسسة، في مقر المؤسسة التي تزينت بألوان عَلَم الدولة، في أجواء تغمرها مشاعر العزة والانتماء والولاء.

ورفع الدكتور محمد عتيق الفلاحي المدير العام للمؤسسة، أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة الوطنية، التي تطل علينا في كل عام، وقد حققت الإمارات مزيداً من الإنجازات والتميز في المجالات كافة.

وأضاف الفلاحي «إن هذه المناسبة الوطنية فرصة مهمة ليؤكد فيها أبناء الإمارات على انتمائهم للوطن والتفافهم حول قيادتهم الرشيدة، يجددون فيها العهد كي يبقى عَلَم دولة الإمارات عالياً خفاقاً على الدوام ورمزاً لوطن بات عنواناً للسلام والتسامح والخير».