الإثنين 4 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي»: راية الإمارات عزنا وفخرنا

جانب من الاحتفال
4 نوفمبر 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: راية الوطن ستظل عالية بعزيمة أبنائنا المتميزين
منصور بن زايد: راية الإمارات رمز للعزة والفخر
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

شاركت دائرة القضاء- أبوظبي، في الاحتفال بيوم العَلَم، من خلال تنظيم فعالية خاصة بهذه المناسبة الوطنية، وإجراء مراسم رفع عَلَم الدولة أمام مقار المحاكم والنيابات في أبوظبي والعين والظفرة، للاحتفاء براية دولتنا ورمز وحدتنا.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي: نحتفل في يوم العَلَم براية عزنا وفخرنا التي يجتمع تحت ظلالها أبناء الوطن، مجددين العزم والإصرار على مواصلة تحقيق الإنجازات، ليبقى عَلَم دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقاً عالياً في ساحات المجد، ولتتواصل مسيرتنا التنموية في ظل دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة التي أرست دعائم دولة قوية وراسخة ومتطورة.

رايتنا خفاقة
قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: في يوم العَلَم نقف شامخين أمام رمز وحدتنا لنعبر عن فخرنا واعتزازنا بالانتماء والولاء لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة، ونحتفي بمشاعر التلاحم والتكاتف بين أبناء الشعب الإماراتي تحت راية علَمنا الخفاقة.

قضاء أبوظبي
الإمارات
دائرة القضاء في أبوظبي
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
علم الإمارات
العلم الإماراتي
آخر الأخبار
مركز اقتراع في ولاية ميشيغان
الأخبار العالمية
الأميركيون يستعدون غداً للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
4 نوفمبر 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
ترجيحات إسرائيلية باستمرار عمليات شمال غزة 6 أشهر
4 نوفمبر 2024
هاريس في برنامج «ساترداي نايت لايف» للسخرية من ترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس في «حزام الصدأ» وترامب بالولايات الحاسمة
4 نوفمبر 2024
كامالا هاريس خلال تجمع انتخابي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ولاية فيرمونت.. اللون الأزرق «الداكن»
4 نوفمبر 2024
بايدن يدلي بصوته في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير
الأخبار العالمية
ولاية ديلاوير.. الإعلام يبحث عن نتائج انتخابات الكونجرس!
4 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©