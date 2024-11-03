«قضاء أبوظبي»: راية الإمارات عزنا وفخرنا

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دائرة القضاء- أبوظبي، في الاحتفال بيوم العَلَم، من خلال تنظيم فعالية خاصة بهذه المناسبة الوطنية، وإجراء مراسم رفع عَلَم الدولة أمام مقار المحاكم والنيابات في أبوظبي والعين والظفرة، للاحتفاء براية دولتنا ورمز وحدتنا.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي: نحتفل في يوم العَلَم براية عزنا وفخرنا التي يجتمع تحت ظلالها أبناء الوطن، مجددين العزم والإصرار على مواصلة تحقيق الإنجازات، ليبقى عَلَم دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقاً عالياً في ساحات المجد، ولتتواصل مسيرتنا التنموية في ظل دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة التي أرست دعائم دولة قوية وراسخة ومتطورة.



رايتنا خفاقة

قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: في يوم العَلَم نقف شامخين أمام رمز وحدتنا لنعبر عن فخرنا واعتزازنا بالانتماء والولاء لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة، ونحتفي بمشاعر التلاحم والتكاتف بين أبناء الشعب الإماراتي تحت راية علَمنا الخفاقة.