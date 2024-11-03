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الإمارات تحتفي بـ«يوم العَلَم»

الإمارات تحتفي بـ«يوم العَلَم»
4 نوفمبر 2024 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت دولة الإمارات بـ«يوم العَلَم» الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، وذلك عبر تنظيم الفعاليات الرسمية والشعبية والمؤسسية والفردية التي تشارك فيها شرائح المجتمع كافة من المواطنين والمقيمين، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية، عبر رفع العَلَم خفاقاً في وقت واحد في سماء الإمارات.
وتأتي المناسبة الوطنية «يوم العَلَم» بعد اعتماد هذا اليوم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2012، للاحتفاء به على اعتباره رمزاً لمنجزات الإمارات الاستثنائية في مختلف المجالات والميادين، الأمر الذي يعزز روح الانتماء للأرض وللوطن.
وتحرص الدوائر الحكومية والمحلية والمؤسسات والهيئات المختلفة في الدولة على الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، بمشاركة مسؤوليها وقياداتها وكوادرها الوظيفية وسط مشاعر الفخر والاعتزاز والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

الإمارات
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
علم الإمارات
العلم الإماراتي
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