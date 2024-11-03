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علوم الدار

«كلنا الإمارات»: عَلَم الإمارات رمز للتسامح والسلام والعطاء

بخيتة المنصوري
4 نوفمبر 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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يوم العلم
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هنأت جمعية «كلنا الإمارات» القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة «يوم العلم»، وأكدت أن «يوم العلم» مناسبة غالية على قلوب أبناء الإمارات وتجسد المعنى الحقيقي لاتحاد إماراتنا والجهود المباركة التي بذلها الآباء المؤسسون لقيام الاتحاد الذي بنوه بسواعدهم ووفروا لشعب الإمارات كل أساليب العيش الكريم ووضعوا دولة الإمارات في مقدمة دول العالم.
وقالت الدكتورة بخيتة سعيد المنصوري، عضو مجلس إدارة جمعية «كلنا الإمارات»: «إن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة على قلب كل إماراتي نؤكد من خلالها على مبادئ الانتماء لدولة الإمارات، ونجدد عهد الوفاء والولاء لقائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتعبير عن مدى التلاحم الوطني والإخاء، والعزم على مواصلة عملية التنمية والبناء لتبقى دولة الإمارات في صدارة الدول المتقدمة وواحة للأمن والأمان وعاصمة للتسامح والإخاء، ورمزاً للمحبة والسلام».
واختتمت الدكتورة بخيتة المنصوري بالقول: «إن علم دولة الإمارات الذي ارتفع عالياً في أكبر المحافل والفعاليات العالمية كان وما زال يشكل رمزاً للتسامح والسلام وحب الخير ونشر ثقافة العطاء، وتجسيد القيم العليا لمجتمع الإمارات وخصوصية الثقافة والعادات والتقاليد الأصيلة».

كلنا الإمارات
الإمارات
جمعية كلنا الإمارات
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
علم الإمارات
العلم الإماراتي
بخيتة المنصوري
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