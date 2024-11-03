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علوم الدار

نورة الغيثي: راية الإمارات توحدنا جميعاً

نورة الغيثي
4 نوفمبر 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «تغمرنا في يوم العلم مشاعر الاعتزاز بالراية التي توحدنا جميعاً، ونبذل كل غالٍ ونفيس من أجل إبقاء راية الوطن مرفوعة وشامخة في مصاف الدول المتقدمة وخفاقة في سماء الإنجاز والتميز».
وأضافت: «إن احتفاءنا بهذه المناسبة يتكلل بالمسيرة المليئة بالإنجازات التي حققتها الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة التي استمدت من رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحكمته التي تستلهم المستقبل لنمضي بخطى ثابتة نحو المزيد من الإنجاز والريادة في شتى المجالات، ومن بينها الرعاية الصحية والتي رسخت الدولة مكانتها فيها ليصبح نظامنا الصحي من بين النظم الصحية الرائدة عالمياً».

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دائرة الصحة في أبوظبي
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