الإثنين 4 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مريم الرميثي: العَلَم رمز الأمل والطموح

مريم الرميثي
4 نوفمبر 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: راية الوطن ستظل عالية بعزيمة أبنائنا المتميزين
منصور بن زايد: راية الإمارات رمز للعزة والفخر
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

قالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «إن يوم العلم يعكس التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة والشعب، وتتجدّد فيه مشاعر الاعتزاز بسيادة الوطن والولاء لقيادته الرشيدة، والعزم على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، ليبقى علم دولة الإمارات عالياً بالإرادة، شامخاً بالعطاء، عزيزاً بالولاء، خفاقاً بين الأمم».
وأكدت أن الاحتفال بيوم العلم، يعزّز الترابط ويجسد وحدة الجهود في خدمة الوطن، وعزيمة مجتمعنا وجلاء رؤيتنا للمستقبل، مشيرة إلى أن العلم رمز لمسيرة مليئة بالإنجازات والريادة في مختلف ساحات العمل والإبداع، ومناسبة تشكّل محطة نستذكر خلالها المكتسبات الوطنية منذ بداية مسيرة الاتحاد، وقصص نجاح القادة المؤسسين، الذين لم يدخروا جهداً في سبيل جعل الإمارات أرضاً للتسامح والتعايش ينعم فيها أفراد المجتمع.
وأشارت الرميثي إلى أن يوم العلم يعكس قيمنا وثوابتنا الوطنية الراسخة ومبادئنا النبيلة وهويتنا الأصيلة، ويعد ذكرى سنوية ويوماً فارقاً في حياة شعب الإمارات، حيث يحل هذا اليوم الوطني وقد سطرت دولتنا قمماً جديدة رفعنا عليها رايتنا في مجالات عديدة جعلتنا ضمن صدارة دول العالم على مستوى الإنجاز.. فالعلم رمز عزة الوطن، ويمثل الأمل والطموح والانطلاق نحو مستقبل مشرق.

مريم الرميثي
الإمارات
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
علم الإمارات
العلم الإماراتي
آخر الأخبار
مركز اقتراع في ولاية ميشيغان
الأخبار العالمية
الأميركيون يستعدون غداً للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
4 نوفمبر 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
ترجيحات إسرائيلية باستمرار عمليات شمال غزة 6 أشهر
4 نوفمبر 2024
هاريس في برنامج «ساترداي نايت لايف» للسخرية من ترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس في «حزام الصدأ» وترامب بالولايات الحاسمة
4 نوفمبر 2024
كامالا هاريس خلال تجمع انتخابي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ولاية فيرمونت.. اللون الأزرق «الداكن»
4 نوفمبر 2024
بايدن يدلي بصوته في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير
الأخبار العالمية
ولاية ديلاوير.. الإعلام يبحث عن نتائج انتخابات الكونجرس!
4 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©