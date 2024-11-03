مريم الرميثي: العَلَم رمز الأمل والطموح

أبوظبي (الاتحاد)

قالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «إن يوم العلم يعكس التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة والشعب، وتتجدّد فيه مشاعر الاعتزاز بسيادة الوطن والولاء لقيادته الرشيدة، والعزم على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، ليبقى علم دولة الإمارات عالياً بالإرادة، شامخاً بالعطاء، عزيزاً بالولاء، خفاقاً بين الأمم».

وأكدت أن الاحتفال بيوم العلم، يعزّز الترابط ويجسد وحدة الجهود في خدمة الوطن، وعزيمة مجتمعنا وجلاء رؤيتنا للمستقبل، مشيرة إلى أن العلم رمز لمسيرة مليئة بالإنجازات والريادة في مختلف ساحات العمل والإبداع، ومناسبة تشكّل محطة نستذكر خلالها المكتسبات الوطنية منذ بداية مسيرة الاتحاد، وقصص نجاح القادة المؤسسين، الذين لم يدخروا جهداً في سبيل جعل الإمارات أرضاً للتسامح والتعايش ينعم فيها أفراد المجتمع.

وأشارت الرميثي إلى أن يوم العلم يعكس قيمنا وثوابتنا الوطنية الراسخة ومبادئنا النبيلة وهويتنا الأصيلة، ويعد ذكرى سنوية ويوماً فارقاً في حياة شعب الإمارات، حيث يحل هذا اليوم الوطني وقد سطرت دولتنا قمماً جديدة رفعنا عليها رايتنا في مجالات عديدة جعلتنا ضمن صدارة دول العالم على مستوى الإنجاز.. فالعلم رمز عزة الوطن، ويمثل الأمل والطموح والانطلاق نحو مستقبل مشرق.