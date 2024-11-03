خولة السويدي: في «يوم العَلَم» نحتفي بالوحدة والانتماء للوطن

أبوظبي (وام)

قالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، رئيسة خولة للفن والثقافة: «إن يوم العَلم مناسبة وطنية نجسد فيها فخرنا بهويتنا والتزامنا بالقيم الإماراتية التي تعلمناها من الآباء المؤسسين، والتي تتمحور حول الخير والعطاء والتسامح ومحبة الآخرين والتعاون معهم، وهم من ساهموا بجهودهم وعطائهم في رسم خريطة الدولة ومجدها، ونستذكر فيها فضلهم الكبير فيما نحن عليه اليوم من ازدهار وتطور».

وأضافت سموها في كلمة لها بمناسبة يوم العَلم: «في هذا اليوم نحتفي بوحدتنا وانتمائنا لوطننا العزيز وبوفائنا وولائنا لقيادتنا الحكيمة، كما يمثل الاحتفال بيوم العلم فرصة مهمة للتعبير عن الفخر بهويتنا، وتعزيز الروح الوطنية لدى أبناء الشعب الإماراتي».

وأشارت إلى أن هذا اليوم العظيم يستحق الاحتفاء والتأمل في ماضينا المجيد وحاضرنا العامر بالإنجازات والمستقبل الزاهر الذي يزداد فيه أبناء دولة الإمارات تماسكاً وتلاحماً.

وتابعت: «نحن في هذا اليوم نجدد التزامنا الدائم تحت راية عزتنا وشموخنا وخلف قيادتنا الحكيمة والمضي قدماً بمسيرتنا التنموية المستدامة، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز من ريادة الدولة في مختلف القطاعات والميادين».