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علي سعيد النيادي: نحتفل برايتنا الخالدة

علي سعيد النيادي
4 نوفمبر 2024 01:08

أبوظبي (وام)

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يوم العلم
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قال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إنه في يوم العلم نحتفل بهذا الرمز الخالد الذي يجسد وحدة وطننا وقيمنا الأصيلة التي بُنيت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، ويرمز إلى مسيرة مليئة بالإنجازات، ويعبر عن طموحات شعب الإمارات نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً وازدهاراً. 
وأضاف معاليه: «تحت هذه الراية الخفاقة، تتجلى معاني الولاء والانتماء للوطن، وتتواصل الجهود لتعزيز مكانة دولتنا إقليمياً وعالمياً، ونجدد عهد الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، ونؤكد على أن العلم الذي يرفرف عالياً هو رمز الاتحاد الذي بُني على أسس متينة من التضامن والوحدة، وهو ما يمثل خريطة الطريق التي تسير بها دولتنا نحو المستقبل».

علي سعيد النيادي
الإمارات
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
علم الإمارات
العلم الإماراتي
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